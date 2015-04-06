Государство не знает достоверной информации о финансовых потоках газодобывающих компаний - ГФС

Об этом во время круглого стола заявил начальник управления ресурсных, рентных и неналоговых платежей Департамента налогообложения юридических лиц Государственной фискальной службы Александр Шумский в ответ на требования газодобывающих компаний снизить рентные платежи.

«Соответственно, я не знаю, каким образом на сегодняшний день предприятия формируют свои издержки и как они подсчитывают свои доходы», - отметил представитель Государственной фискальной службы, уточнив, что соответствующий закон уже 15 лет не утверждает Минэнергоугля, хотя обязано было сделать это еще в 2000 году.

Государственная фискальная служба также считает, что прежде чем обсуждать вопрос о снижении ставок рентных платежей, Минэнергоугля должно вести постоянные контроль выполнения газодобывающими компаниями инвестиционных обязательств.

«Если мы хотим что-то изменить, чтобы было приятно и инвесторам, и государству, то давайте говорить так: государство понизит ставку до 28%, но обяжет инвесторов выполнить хотя бы те инвестиционные обязательства, о которых они сегодня рассказывают», - сказал Шумский.

Он сообщил, что газодобывающие компании жалуются на лишение возможности инвестировать в нефтегазовую отрасль из-за высоких рентных платежей, хотя проверить уже выполненные инвестиции невозможно. Причиной этого, по словам Шумского, является отсутствие принципов контроля выполнения инвестиционных проектов, разработку которых Министерство энергетики и угольной промышленности не ведет на протяжении шести лет.

«Еще в 2009 году в законе о нефти и газе появилась норма о том, что Министерство топлива и энергетики должно было разработать соответствующие принципы формирования инвестиционных проектов, утверждать их, рассматривать. Соответственно, иметь живьем базу информации о том, какие инвестиции есть, чего они стоят, как они двигаются и на какой стадии развития они находятся», - сказал налоговик.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2014 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Согласно закону, повышенное налогообложение частных нефтегазодобывающих компаний вводится на постоянной основе, а не как планировалось ранее - на год. В частности, для нефти - 45% при добыче до 5 км, 21% - свыше 5 км. Для природного газа, который реализуется не для нужд населения, - 55% при добыче до 5 км, 28% - при залегании свыше 5 км.

Для компаний, ведущих добычу углеводородов по договорам совместной деятельности, независимо от глубины залегания ресурсов, рентная ставка составит: в 1-м квартале 2015 года - 60%; во 2-м квартале - 65%; в 3-м квартале - 70%.

Ряд частных газодобывающих компаний, акции которых котируются на европейских биржах, неоднократно заявляли о пересмотре своих инвестиционных программ в Украине после одобрения Верховной Радой налоговых инициатив правительства, что приведет к снижению буровых работ в 2015 году и падению добычи газа.