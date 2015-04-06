«Укргазвыдобування» хочет продавать газ населению напрямую без участия «Нафтогаза»

Об этом во время круглого стола заявил начальник планово-экономического управления «Укргазвыдобування» Алексей Биличенко, добавив, что при нынешнем финансировании компания не имеет средств на увеличение добычи газа.

«Единственная компания, которая поставляет газ для населения, - это «Укргазвыдобування». Здесь было бы не все так плохо, если бы между нами и населением не стоял «Нафтогаз», - сказал Биличенко.

Он отметил, что из-за этого «Укргазвыдобування» не имеет никаких рычагов влияния на управление своей ликвидностью.

По его словам, до 1 апреля текущего года компания продавала газ по цене 349 грн за тыс. куб. м без учета НДС. При этом даже при такой низкой цене «Нафтогаз» за 2013 год нарастил долг перед компанией на 2,2 млрд грн.

«Можно представить себе, что происходило в компании – увеличился кредитный портфель в результате скачка курса доллара и прочее», - добавил Биличенко.

При этом он рассказал, что с 1 апреля отпускная цена продажи газа компанией выросла до 1590 грн, однако в то же время выросли и рентные ставки за добычу газа. Таким образом, по словам Биличенко, увеличение доходов компании будет незначительным, и его хватит лишь на перекрытие расходов, которые возникают в связи с курсом доллара и общим инфляционным процессом в стране.

Вместе с тем, представитель госкомпании ожидает ухудшения финансирования даже после увеличения отпускной цены добытого газа.

«Нафтогаз» от населения по повышенной цене летом и в начале осени средств получать не будет, потому что снижается потребление газа в этот период, и мы не будем получать оплату или будем получать на уровне 349 грн при начисленных налогах на 1590 грн», - сообщил Биличенко.

По его словам, при рентной ставке в 70% общие налоговые платежи компании вырастут в 4,5 раза – до 1,8 млрд грн в месяц.

«Если мы раньше в месяц платили порядка 400-500 млн грн всех налогов, то после увеличения налогов с апреля мы будем платить порядка 1,8 млрд грн в месяц. Но денег «Укргазвыдобуывання» иметь не будет. Мы будем не то что не вкладывать в развитие, а будем постоянными должниками перед бюджетом», - подчеркнул представитель госкомпании.

По его словам, высокая рентная ставка будет лишать компанию всех средств, которые можно было направить на инвестиции.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2014 года компания «Укргазвыдобування» задекларировала 1,4 млрд грн чистой прибыли. Это в 160 раз больше, чем в 2013 году, когда чистая прибыль составила 8,9 млн грн.

Весной 2014 года Генпрокуратура сообщила, что подозревает председателя набсовета компании ВЕТЭК Сергея Курченко в расхищении имущества госпредприятия “Укргазвыдобування” и нанесении ущерба государству в размере более 1 млрд грн.

Осенью 2014 года правоохранительные органы сообщили, что проводят расследование против нового руководства «Укргазвыдобування» во главе с Сергеем Костюком. Последнего подозревают в нанесении ущерба государству из-за продажи сжиженного газа по заниженным ценам компании, подконтрольной народному депутату Игорю Еремееву.

В начале марта свыше 50 народных депутатов поставили свои подписи под обращением к первым лицам государства – президенту Петру Порошенко, премьеру Арсению Яценюку и секретарю Совета нацбезопасности Александру Турчинову. В нем депутаты просят уволить главу «Укргазвыдобування» Сергея Костюка и его заместителя Вадима Шленчака.

По мнению депутатов, схемы заработков на «Укргазвыдобування», созданные еще при Януковиче, существуют до сих пор.

С 1 апреля тариф на природный газ для населения подорожал в 3-6 раз. Правительство считает это повышение справедливым и заявляет, что в тарифе на газ для украинцев заложена стоимость импортного «голубого топлива», цена которого в среднем составляет около 300 долл.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харьковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування».

100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».

Украина в 2014 году сократила добычу природного газа по сравнению с 2013 годом на 4,7% - до 20,5 млрд куб. м с 21,5 млрд куб. м. Из этого объема 15,1 млрд куб. м приходится на госкомпанию «Укргазвыдобування».