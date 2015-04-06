Запасы угля на украинских ТЭС за неделю сократились почти на 20%

Согласно сообщению, из общего объема топлива 253,3 тыс. тонн приходится на антрацитовые угли, которые в Украине в дефиците. При этом, их запасы за неделю выросли на 3,4%.

Также сообщается, что по состоянию на 5 апреля в работе были 29 угольных энергоблока ТЭС общей мощностью 5 769 МВт.

Атомные электростанции работали на нагрузке в 10 875 МВт.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года в Украине наблюдались веерные отключения электроэнергии, которые были связаны с дефицитом углей энергетических марок на складах ТЭС из-за военных действий на Донбассе, где расположено большинство шахт.

Сейчас страна покрывает дефицит генерирующих мощностей в энергосистеме, осуществляя импорт электроэнергии из России.

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Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.