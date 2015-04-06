Европейский газ в первом квартале обходился Украине на $33 дешевле российского

14:28, 06 апреля 2015
Энергетика
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В январе-марте газ из ЕС импортировался по средней цене 304 доллара за тысячу кубометров, из РФ – по 337 долларов.

Украина диверсифицирует поставки газа / Фото УНИАН

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» в первом квартале 2015 года импортировал природный газ из ЕС по средней цене на 33 долл. ниже цены за российское топливо.

Об этом говорится в презентации НАК «Нафтогаз Украины», представленной компанией на заседании Национального совета реформ 30 марта.

Согласно документу, в январе-марте 2015 года газ из ЕС импортировался по средней цене 304 долл. за тыс. кубометров, из РФ – по 337 долл. за тыс. кубометров.

В четвертом квартале 2014 года цена на европейский газ составляла 353 долл. за тыс. кубометров, из РФ – 385 долл. за тыс. куб. м.

С апреля 2014 года по февраль 2015 года «Нафтогаз», согласно презентации, заплатил за 17,3 млрд кубометров природного газа 5,33 млрд долл., из которых 2,41 млрд долл. - европейским поставщикам.

Читайте такжеУкраина после подписания нового контракта с РФ снизила импорт газа из Венгрии в 6 разКак сообщал УНИАН, вечером 1 апреля «Нафтогаз» и «Газпром» подписали трехмесячный контракт на поставку российского газа в Украину по цене 248 долл. за тыс. кубометров. По словам министра энергетики Владимира Демчишина, цена европейского газа для Украины на сегодня составляет около 270-280 долл. за тыс. кубометров.

При этом министр заявил, что Украина продолжит закупки газа на европейском рынке, несмотря на снижение цены на российское топливо.

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