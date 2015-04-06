Нефть дорожает на решении Саудовской Аравии повысить цены для Азии

Цены на нефть продолжают расти после решения Саудовской Аравии поднять цены для азиатских потребителей, сигнализируя тем самым о восстановлении мирового спроса, свидетельствуют данные торгов, пишет Прайм.

По состоянию на середину дня стоимость майского фьючерса на североморскую смесь Brent повышалась на 2,76% - до 56,51 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 2,96% - до 50,64 доллара за баррель.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, повысила цены на майские поставки для Азии. С начала мая нефть марки Arab Light для азиатских покупателей подорожает еще на 0,3 доллара за баррель. Таким образом, скидка к средней цене на нефть Омана и Дубая составит 0,6 доллара за баррель. В 2014 году Саудовская Аравия резко снизила цены, чтобы сохранить долю рынка.

"Конкуренция за азиатский рынок до сих пор остается, хотя это также признак того, что некоторые производители менее способны конкурировать на рынке прямо сейчас", - сказал агентству Рейтер старший аналитик нефтегазового рынка BMI Research Шуньлин Яп (Shunling Yap).

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Рост цен в понедельник связан также с коррекцией после падения на 5% на прошедшей неделе. Снижение котировок последовало за сообщением о предварительном соглашении между Тегераном и "шестеркой" мировых держав по ядерной программе Ирана. Однако аналитики из Morgan Stanley полагают, что даже если к июню будет достигнуто окончательное соглашение, не стоит ожидать влияния на физический рынок до 2016 года.

Кроме того, влияние на динамику цен также оказывает снижение числа действующих буровых установок в США. Американская нефтегазовая компания Baker Hughes сообщила, что на прошлой неделе количество буровых снизилось на 11 - до 802 единиц, что является минимальным снижением с декабря 2014 года.