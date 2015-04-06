«Энергорынок» привлек у «Ощадбанка» кредит на миллиард гривень

Государственное предприятие «Энергорынок», оператор оптового рынка электроэнергии Украины, по результатам открытого тендера заключило договор с «Ощадбанком» на привлечение двух кредитов на сумму 500 млн грн каждый сроком на 1 год.

Об этом говорится в сообщении предприятия, размещенном на сайте «Государственные закупки».

«Энергорынок» привлек кредит с целью осуществления расчетов с энергогенерирующими компаниями для поддержания последними 100%-ных расчетов с угольными предприятиями.

Согласно сообщению, договор заключен 31 марта.

Как сообщал УНИАН, в середине марта «Энергорынок» по результатам открытого тендера выбрал «Ощадбанк» для привлечения двух кредитов на сумму 500 млн грн каждый сроком на 1 год. За пользование заемными средствами предприятие заплатит «Ощадбанку» по 119 млн грн (238 млн грн за всю сумму кредита).

В тендере также принимал участие «Первый украинский международный банк», который проиграл торги, потребовав большую сумму за предоставление 500 млн грн кредитных средств - 175 млн грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие "Энергорынок" выполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов оптового рынка электрической энергии Украины.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.