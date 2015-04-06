Украина остановила финансирование модернизации энергоблоков на оккупированных территориях

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), остановила начисление инвестиционных составляющих по проектам реконструкции двух энергоблоков ДТЭК и двух энергоблоков «Донбассэнерго», находящихся на оккупированных территориях Донбасса.

Соответствующие решения закреплены в постановлениях НКРЭКУ от 2 апреля.

Согласно документам, комиссия остановила начисление инвестсоставляющих по проектам реконструкции энергоблоков №3, №4 Зуевской ТЭС, входящей в энергохолдинг ДТЭК, а также по энергоблокам №12, №13 Старобешевской ТЭС, входящей в «Донбассэнерго».

Ранее инвестиционные составляющие учитывались в тарифах на отпуск электроэнергии данными компаниями.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины утвердило список электростанций, которые находятся на территориях, подконтрольных пророссийским террористам, для прекращения расчетов с ними.

Согласно документу, в зоне АТО находятся: Старобешевская ТЭС («Донбассэнерго»), Зуевская ТЭС (ДТЭК, бизнесмена Рината Ахметова), Зуевская экспериментальная ТЭЦ, энергоустановки «Донецкого метзавода», «Ясиновского коксохимического завода», «Алчевского коксохимического завода», «Горловского коксохимзавода», «Макеевского метзавода», «Алчевского меткомбината», «Енакиевского метзавода», «Макеевкокса», ТЭЦ ОАО «Силур», энергетические установки концерна «Стирол» (бизнесмена Дмитрия Фирташа), комбината «Каргил» и «ТПК Укрсплав».

Премьер-министр Арсений Яценюк 18 февраля поручил остановить оплату электроэнергии, вырабатываемой на станциях, которые находятся в зоне АТО.