"Газпром" продает свои активы в Европе

Об этом ТАСС сообщили три отраслевых источника.

По словам источника, близкого к российской монополии, у "Газпрома" есть несколько предложений о покупке ее доли в VNG. Второй источник в отрасли подтвердил намерение "Газпрома" продать этот пакет акций.

VNG является газораспределительной компанией Германии, которая занимается продажей газа не только в ФРГ, но и в Австрии, Италии, Чехии, Словакии и Польше.

VNG реализует проекты по добыче газа в Норвегии, а также владеет подземными хранилищами.

Читайте такжеЕвропейский газ в первом квартале обходился Украине на $33 дешевле российского

Пакет "Газпрома" готова купить германская EWE, которая осенью прошедшего года приобрела 15,79% пакет VNG у главного партнера российской монополии в Европе - германской Wintershall, консолидировав тогда 63,69%. Блокирующий пакет акций VNG принадлежит нескольким коммунальным хозяйствам Германии.

Читайте такжеПрибыль "Газпрома" упала в 3,3 раза

Источник уточнил, что хотя сделка еще не завершена, но договоренности с EWE о продаже пакета уже подписаны. Стоимость пакета может составить около 200 млн евро, исходя из сделки Wintershall и EWE в 320 млн евро за 15,79% акций VNG.