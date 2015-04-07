Еврокомиссия: трехсторонние газовые переговоры пройдут 14 апреля в Берлине

Европейская комиссия подтверждает, что следующая трехсторонняя встреча Украины, России и ЕК по решению спорных газовых вопросов состоится 14 апреля в Берлине.

Об этом во вторник в Брюсселе сообщила пресс-секретарь вице-президента по вопросам Энергетического союза Мароша Шевчовича Анна-Каиса Итконен (Anna-Kaisa Itkonen).

«Я могу подтвердить следующий раунд трехсторонних переговоров между комиссией, Россией и Украиной в следующий вторник в Берлине, это 14 апреля», - сказала она.

Итконен напомнила, что темой переговоров будет цена на газ, заполнение Украиной подземных газовых хранилищ газом и финансовая поддержка Украины.

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Как ранее сообщал УНИАН, вечером 1 апреля НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» подписали трехмесячный контракт на поставку российского газа в Украину по цене 248 долл. за тыс. кубометров. По словам министра энергетики Украины Владимира Демчишина, цена европейского газа для Украины на сегодня составляет около 270-280 долл. за тыс. кубометров.

При этом министр заявил, что Украина продолжит закупки газа на европейском рынке, несмотря на снижение цены на российское топливо.

На очередных трехсторонних переговорах в Берлине Украина хочет договориться с «Газпромом» о продлении «зимнего пакета» до весны 2016 года.