Рада обязала Кабмин разработать законы о поставках электроэнергии в зону АТО

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» относительно особенностей регулирования отношений в сфере энергетики на территории проведения антитеррористической операции (№2375).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 249 народных депутатов из 335 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вносятся изменения в часть 4 статьи 23 Закона «Об электроэнергетике», в соответствии с которыми особенности регулирования правовых, экономических и организационных отношений, связанных с продажей электрической энергии с оптового рынка электрической энергии Украины на временно оккупированную территорию и на территорию, где органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия, а также отношений, связанных с производством, передачей, распределением, поставками, покупкой, продажей и использованием электроэнергии на временно оккупированной территории и на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия, устанавливаются Кабинетом министров Украины.

Перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия, определяет правительство.

Читайте такжеРФ продолжает поставлять газ на оккупированный Донбасс, но хочет получать деньги от УкраиныКабинет министров должен в течение 15 дней со дня вступления в силу закона разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проекты законов во исполнение требований и реализацию положений этого закона; принять нормативно-правовые акты во исполнение этого закона; привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом.

Кроме того, Кабмин должен обеспечить принятие органами исполнительной власти нормативно-правовых актов, вытекающих из этого закона; приведение нормативно-правовых актов органов исполнительной власти в соответствие с законом.