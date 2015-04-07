«Роснефть» из-за санкций и низких цен заморозит строительство СПГ-завода на Сахалине

Западные санкции и падение цен на сжиженный природный газ (СПГ) вынудят «Роснефть» отложить реализацию проекта «Дальневосточный СПГ», сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Ранее предполагалось, что завод, способный ежегодно производить по 5 млн т СПГ, начнет работу уже в 2018 году, ​​​однако, по словам источников Reuters, этот срок больше не считается реальным.

Пожелавший остаться неназванным собеседник Reuters в «Роснефти» пояснил, что окончание реализации проекта из-за нехватки финансирования и падения цен может быть отложено на срок от трех до пяти лет. По данным другого источника, задержка составит около двух лет, передает РБК.

«Это не сюрприз, 2018 год никогда не рассматривался в качестве окончательного срока завершения проекта. И все, что произошло, — снижение цен на СПГ, падение спроса, экономический кризис — только подтвердили это», — пояснил собеседник агентства.

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Спрос на СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе рос в 2010–2014 годах, однако с тех пор цены на него в регионе заметно упали.