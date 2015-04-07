Украина с начала года импортировала угля на $405 миллионов

Украина в январе-марте 2015 года импортировала каменного угля и антрацита на общую сумму 405,231 млн долл., сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно данным ведомства, крупнейшими поставщиками угля для Украины в январе-марте 2015 года являлись Россия, США и ЮАР.

Импорт угля из России за три месяца 2015 года в денежном выражении составил 153,867 млн долл., из США – 106,408 млн долл., из ЮАР – 45,14 млн долл. На другие страны пришлось 99,815 млн долл.

Экспорт каменного угля и антрацита в январе-марте 2015 года в денежном выражении составил 8,308 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в апреле вывезти из шахт, расположенных на оккупированных территориях Донбасса, порядка 500 тыс. тонн угля.

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 29 марта по 5 апреля сократились на 19,2% - до 720,9 тыс. тонн с 892 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период испытывает острый дефицит энергетического угля. Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

Украина в 2014 году импортировала каменного угля и антрацита на общую сумму 1,773 млрд долл.