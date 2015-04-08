Украина в марте сократила потребление газа на 10%

Украина в марте 2015 года сократила потребление природного газа по сравнению с мартом 2014 года на 10,4% - до 3,537 млрд куб. м, говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины».

Как отметили в компании, промышленность, ТКЭ и бюджетные учреждения превысили лимиты потребления газа на 16%.

«Указанные категории использовали 2 033 млн куб. м газа при запланированном объеме 1 748,7 млн куб. м», - говорится в сообщении.

При этом население использовало за март 2015 года 1,503 млрд куб. м, что на 13% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

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Как ранее сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует, что общий объем потребления газа в стране в 2015 году составит порядка 40 млрд кубометров.

В целом по итогам 2014 года Украина сократила потребление природного газа по сравнению с 2013 годом на 16% - до 42,6 млрд куб. м с 50,4 млрд кубометров годом ранее.