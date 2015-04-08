Саудовская Аравия увеличила производство нефти до рекордного уровня

Саудовская Аравия увеличила в марте производство нефти до рекордного уровня – 10,3 млн барр. в день, передает Reuters со ссылкой на министра нефтяной промышленности Али аль-Нами.

Это стало реакцией на неожиданно высокий спрос иностранных нефтепереработчиков и повышение возможностей добычи в стране, полагают аналитики. Аль-Нами не пояснил причины увеличения добычи нефти в прошлом месяце.

С начала 1980-х годов столь высокая добыча фиксировалась в Саудовской Аравии лишь в августе 2013 года, когда она достигла 10,2 млн барр. в сутки, пишет РБК.

Министр нефтяной промышленности королевства заявил в Эр-Рияде, что производство нефти в стране останется на уровне 10 млн барр. в сутки.

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Аналитики полагают, что Саудовская Аравия, контролирующая около 10% нефтяного мирового рынка, пытается сохранить на нем лидерские позиции, конкурируя с американскими сланцевыми буровиками и российскими нефтяными компаниями.