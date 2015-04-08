Мировые цены на нефть снова перешли к снижению

Цены на нефть снизились более чем на 1% в связи с резким повышением запасов нефти в США и рекордной добычей в Саудовской Аравии, пишет Рейтер.

Сегодня утром фьючерсы на Brent подешевели на $0,89 до $58,21 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $1,02 до $52,96. Во вторник цена американского эталона WTI приблизилась к максимальной отметке этого года благодаря сделанному Управлением энергетической информации прогнозу замедления роста добычи в США и повышения мирового спроса на нефть.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 12,2 миллиона баррелей, по данным Американского института нефти, при прогнозе повышения на 3,4 миллиона баррелей. Официальные данные Управления энергетической информации будут опубликованы в среду.

Саудовская Аравия в марте повысила добычу до рекордного уровня 10,3 миллиона баррелей в сутки, и, по словам министра нефтяной промышленности Али аль-Наими, среднесуточная добыча в ближайшее время будет близка к 10 миллионам баррелей. Наими вновь сообщил, что королевство готово "улучшить" цены, но только при участии стран, не входящих в ОПЕК.

"ОПЕК не станет снижать добычу. Напротив, добыча может даже вырасти с учетом Ирана", - написал в отчете старший экономист энергетического рынка ABN Amro Ханс ван Клиф.

Сразу после достижения принципиального соглашения о ядерной программе Ирана чиновники из этой страны отправились в Китай для обсуждения поставок нефти и инвестиций в Иран. Аналитики, однако, отмечают, что Ирану вряд ли удастся значительно повысить экспорт нефти до 2016 года.