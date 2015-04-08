Выставленная цена покупки газа «Нафтогазом» у «Укрнафты» является заниженной – эксперт

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил старший аналитик инвесткомпании Dragon Capital Денис Саква.

«По законодательству, «Нафтогаз» может считать по цене, выставленной Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики (НКРЭ). Но цена, которая выставлялась НКРЭ, действительно слишком низкая», - сказал Саква.

Эксперт отметил, что сторонам предстоит сесть за стол переговоров, чтобы достичь компромиссного решения по цене.

По словам Саквы, даже если стороны договорятся о цене в 100 долларов за тысячу кубометров, то долг «Нафтогаза» составит около 1 млрд долларов.

«Таких денег у «Нафтогаза» сейчас нет и заплатить он их не сможет», - сказал эксперт, добавив, что возможно стороны договорятся о рассрочке выплат.

В случае отсутствия договорённостей, по словам старшего аналитика инвесткомпании Dragon Capital, «Укрнафта» попытается искать защиты в судах.

«Укрнафта может попытаться блокировать собрание в судах, например, добиваясь запрета предоставлять реестр акционеров», - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 30 марта «Нафтогаз Украины» опубликовал аудированную компанией Deloitte&Touche отчетность о результатах деятельности в 2012-2013 годах.

Впервые в отчетности крупнейший энергетический госхолдинг Украины признал, что использовал принадлежащие «Укрнафте» 10 млрд кубометров газа.

При этом «Нафтогаз» посчитал, что долг «Укрнафте» за использованный объем газа составляет 3,7 млрд грн.

В свою очередь «Укрнафта» считает, что использовать для оценки долга цены, установленные НКРЭКУ, нельзя, так как в 2006-2007 гг. цены на природный газ "Укрнафты" не регулировались, а постановления НКРЭКУ об установлении цен на газ "Укрнафты" в 2008-2011 гг. были отменены в судебном порядке.

Не погасив свой долг, «Нафтогаз» требует от «Укрнафты» уплаты дивидендов в размере 3,799 млрд грн.

По прогнозам НБУ, в 2015 году средняя цена на импортный газ будет составлять в размере 287,1 долл. за тыс. кубометров.

В 2014 году «Нафтогаз» закупал импортный газ по цене от 360 до 385 долларов за тысячу кубометров.