Прибыль «Газпрома» упала на 70%

В Федеральной таможенной службе России сообщили о падении прибыли «Газпрома» от экспорта газа в течение января-февраля до 7,4 миллиардов долларов, пишет «Радио Свобода».

По сообщению российских таможенников, экспорт газа сократился с 37,4 миллиарда кубов в январе-феврале 2014 года до 27,5 миллиарда в нынешнем году. Из этого объема 18,7 миллиардов кубов российского газа было экспортировано за пределы стран СНГ и 8,8 - в рамках содружества.

В Федеральной таможенной службе России также подчеркнули, что с января прошлого года средняя цена газа упала с 334 долларов за тысячу кубов до 269.

Напомним, вечером 1 апреля Украина подписала новое соглашение на покупку газа у России на второй квартал 2015 года. Цена газа согласно этим договоренностям составляет 247,18 долларов за тысячу кубометров, это на несколько долларов ниже цены, по которой Украина могла получить топливо в реверсном режиме от европейских партнеров. В первом квартале этого года Украина покупала российский газ по 329 долларов.

С 1 апреля перестал действовать так называемый «зимний пакет» договоренностей о поставках газа между «Нафтогазом» и «Газпромом», которые были достигнуты прошлой осенью в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

Министр энергетики Украины Владимир Демчишин надеется, что на трехсторонних переговорах с участием ЕС 14 апреля удастся окончательно юридически закрепить условия закупки российского газа на период до конца предстоящего отопительного сезона 2015-16 годов.