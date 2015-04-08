Яценюк хочет, чтобы Фирташ и Левочкин платили за пользование газораспределительными сетями

Кабинет министров Украины в рамках наведения порядка на рынке поставки и распределения газа требует перевести на платную основу процесс использования государственных газораспределительных сетей, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«В парламенте мы ждем принятия закона о рынке природного газа, - сказал Яценюк. - Напомню, что у нас оказывается практически все газовые распределительные сети – это государственная собственность. И по странному стечению обстоятельств, облгазы, которые принадлежат группе Фирташа- Левочкина (бизнесмена Дмитрия Фитраша и народного депутата Сергея Левочкина - УНИАН) бесплатно пользуются всеми газораспределительными сетями, которые находятся в государственной собственности. Правительство требует принятия закона, который предполагает исключительное право пользования такими газораспределительными сетями на платной основе. Платите государству деньги».

Яценюк выразил надежду, что парламент примет позицию правительства. «И мы закончим бесплатное массовое использование газораспределительных сетей, и все частные облгазы будут платить государству арендные платежи за использование государственных распределительных сетей. Закон в парламенте должен голосоваться в четверг», - подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что Кабмин возвращает контроль за топливными компаниями. «И теперь мы возвращаем контроль над всеми газораспределительными сетями, которые попали в частные руки, но которые принадлежат государству и государство не получило за пользование ни копейки денег»,- резюмировал Яценюк.

Как ранее сообщал УНИАН, дочерняя компания Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» - «Газ Украины» намерена установить контроль над распределительными сетями областных газораспределяющих компаний, большая часть которых принадлежит украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.

«Газ Украины» в феврале 2015 года подал иск в Административный суд Киева к Кабинету министров с требованием отменить постановление №770 от 2012 года, которым облгазам были переданы в бесплатное оперативное управление сети.

Структуры бизнесмена Дмитрия Фирташа, по данным СМИ, контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий. Сейчас Фирташ находится под домашним арестом в Вене.