Фонд ЕБРР может выделить Украине до 100 миллионов евро на энергоэффективность

Дочерний фонд Европейского банка реконструкции и развития «Восточноевропейское партнерство по вопросам энергоэффективности и экологии Е5Р» готов выделить до 100 млн евро на проекты энергоэффективности в Украине.

Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на заседании правительства в среду.

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«Есть фонд Е5Р, который ждет подходящих инструментов и готов предоставить 100 млн евро на этот рынок (повышение энергоэффективности - УНИАН), что предоставит рабочие места на наших предприятиях и стимулирует экономику», - сказал Зубко.

По словам главы Минрегиона, параллельно с предоставлением финансовой помощи европейские партнеры предоставят экспертов по реализации проектов в сфере повышения энергоэффективности.

«Это будут не только инвестиции, но и экспертная помощь. Точно так же, как мы привлекаем немецких экспертов для строительства дорог, немецкие эксперты по энергоэффективности будут участвовать в реализации наших проектов», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины рассчитывает на поддержку дочернего фонда Европейского банка реконструкции и развития «Восточноевропейское партнерство по вопросам энергоэффективности и экологии Е5Р» в 16 энергосберегающих инфраструктурных проектах в сфере ЖКХ.

Планируемые энергосберегающие инфраструктурные проекты Е5Р коснутся жилищно-коммунального хозяйства в Днепродзержинске, Кривом Роге и Лозовой.

Также фонд планирует реализацию крупного проекта в сфере ЖКХ в Полтаве, который в дальнейшем будет расширен и на другие города.