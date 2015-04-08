СБУ проводит обыск в одном из офисов "Нафтогаза"

В Службе безопасности подтверждают факт проведения следственных действий в одном из офисов НАК ”Нафтогаз Украины” по поручению Генеральной прокуратуры.

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Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, ”речь идет о следственных действиях, к которым мы привлечены по поручению Генпрокуратуры в рамках одного из уголовных производств, которое ею расследуется”.

В то же время источник в Генпрокуратуре сообщил УНИАН, что ”дело расследует Главное следственное управление Генпрокуратуры в рамках расследования дела по ”Укрэнерго”. При этом собеседник агентства не смог уточнить, о чем именно в обоих случаях идет речь.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередач, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.