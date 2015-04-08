«Дочку» компании «Надра Украины» хотят лишить возможности добывать газ на месторождении во Львовской области

Согласно сообщению, компания «Нафтогазрембуд-1» хочет обязать в судебном порядке Государственную службу геологии и недр Украины признать получение специального разрешения на пользование недрами Тынивского газового месторождения. Соответствующее дело рассматривается в Окружном административном суде Киева.

«Во время предыдущего заседания 31 марта суд не принял во внимание и отклонил ходатайство ДП «Захидукргеология» об истребовании документов», - отмечают в компании.

Также сообщается, что 7 апреля состоялось очередное слушание дела, в ходе которого суд отклонил ходатайство компании «Захидукргеология» о приостановке судебного производства, поскольку параллельно рассматривается другой иск предприятия по признанию противоправным и отмене решения Львовского облсовета о согласовании выдачи спецразрешения компании «Нафтогазрембуд-1».

В «Надра Украины» подчеркнули, что 9 апреля состоится очередное судебное заседание, на котором Окружной суд Киева может принять решение не в пользу государства.

«Оформление специального разрешения на добычу углеводородов на ООО «Нафтогазрембуд-1» или любое из частных предприятий, означает кражу у государства права на добычу углеводородов. Поскольку, только имея специальное разрешение любое юридическое лицо имеет право на разработку природных ресурсов в Украине», - отметили в госкомпании.

Как сообщал УНИАН, компания «Надра Украины» через суды вернула в свою собственность все долевые участия в Сахалинском газовом месторождении (Харьковская обл.), которые в период 2010-2013 годов были неправомерно отчуждены в пользу компании «Голден Деррик» связанной с окружением экс-президента Виктора Януковича.

Справка УНИАН. "Захидукргеология" единственное в отрасли многопрофильное предприятие, осуществляющее весь комплекс геологоразведочных работ на все виды полезных ископаемых.

Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.