Теплогенерирующие компании обяжут устанавливать счетчики на входе в дома

Об этом заявил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на брифинге по результатам заседания правительства.

«Сегодня на заседании правительства премьер-министр дал поручение НКРЭКУ обязать лицензиатов (теплогенерирующие компании - УНИАН) за свой счет устанавливать тепловые счетчики на входе в дома», - сказал Зубко.

По словам главы Минрегиона, данное решение позволит уменьшить расходы населения на коммунальные услуги.

«Почти все теплогенерирующие компании, 96%, на выходе из своих предприятий уже установили средства учета. На сегодняшний день они не заинтересованы в том, чтобы на входе в дом устанавливались такие тепловые счетчики, поскольку по категории они получают больше денег, чем в случае наличия счетчика», - сказал Зубко.

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Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в рамках выполнения меморандума с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3600 грн за тысячу кубометров топлива при потреблении до 200 куб. м газа.

В период межсезонья – с 1 мая по 30 сентября – стоимость природного газа составит 7188 грн за тысячу кубометров, независимо от объемов потребления.

Также с 1 апреля будет повышен тариф на теплоснабжение для населения – на 72%, до 537,2 грн за Гкал.

Помимо этого, НКРЭКУ с 1 марта 2015 года повысила розничные тарифы на электроэнергию для энергоснабжающих предприятий на 5% и утвердила решение о повышении минимального тарифа на электроэнергию для населения на 19% с 1 апреля 2015 года и в 3,5 раза – среднего тарифа до марта 2017 года.