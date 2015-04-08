Руководителей "Укртранснафты" и "Укргаздобычи" выберут на конкурсе
22:59, 08 апреля 2015Энергетика
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НАК "Нафтогаз Украины" проведет открытый конкурс на должности постоянных руководителей "Укртранснафты" и "Укргаздобычи".
Руководителей "Укртранснафты" и "Укргаздобычи" выберут на конкурсе / zn.ua
Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза"
"НАК "Нафтогаз Украины" готовит проведение конкурса на замещение должностей постоянных руководителей ПАО "Укртранснафта" и ПАО "Укргаздобыча", - говорится в сообщении.
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Условия проведения этих конкурсов будут объявлены после согласования отдельным постановлением Кабинета Министров.
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