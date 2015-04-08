Путин позволил "Газпрому" не штрафовать Украину за недобор газа

Об этом он заявил на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, сообщает ТАСС.

"Украина обратилась с просьбой не предъявлять ей штрафы по условию "бери и плати". Мы пошли навстречу и написали письмо в "Нафтогаз Украины" о том, что "Газпром" не будет предъявлять штрафы в ближайшие три месяца. Но Украина просит продлить срок действия этого освобождения", - заявил Миллер.

Читайте такжеРФ угрожает Украине судом за отказ оплачивать поставки газа на оккупированный Донбасс"Имея ввиду сложное положение украинской экономики, нужно пойти партнерам навстречу. И еще один момент - нужно обеспечить бесперебойные поставки газа всем партнерам", - сказал Путин.

"Нужно исходить из того, чтобы наши партнеры чувствовали определенную уверенность в наших намерениях сохранять нормальные деловые отношения. И, безусловно, мы никогда этого не делали, и чтобы у них была уверенность, что мы не будем этого делать в будущем и использовать наши экономические связи в качестве какого-то рычага при решении других вопросов, которые с экономикой не связаны", - сказал Путин.