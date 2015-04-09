Нефть сегодня с утра торгуется разнонаправленно
09:15, 09 апреля 2015Энергетика
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Цены на нефть марки Brent падают, WTI - растут.
REUTERS
Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику.
Об этом сообщает Газета.ru.
По состоянию на 8.10 по киевскому времени стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 0,07% и составляла $56,05 за баррель.
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Цена майских фьючерсов на нефть WTI выросла на 1,15%, до $51,00 за баррель.
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