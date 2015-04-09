Нефть сегодня с утра торгуется разнонаправленно

Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику.

Об этом сообщает Газета.ru.

По состоянию на 8.10 по киевскому времени стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 0,07% и составляла $56,05 за баррель.

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Цена майских фьючерсов на нефть WTI выросла на 1,15%, до $51,00 за баррель.