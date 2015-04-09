Путин боится, что цена газа для Украины будет слишком низкой

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что скидки на газ для Украины должны использоваться таким образом, чтобы цена была сопоставима с ценой для соседних с Украиной стран.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером накануне вечером.

«Что касается скидок, то их нужно использовать таким образом, чтобы цена для Украины была сопоставима с региональными ценами, имею в виду соседние с Украиной страны», - сказал Путин.

«Давайте будем исходить из того, чтобы наши партнёры чувствовали определённую уверенность в наших намерениях, сохраняйте нормальные, деловые отношения. И, безусловно, мы никогда этого не делали – чтобы у них была уверенность, что мы не будем этого делать в будущем: не будем использовать наши экономические связи в качестве какого-то рычага при решении других вопросов, которые с экономикой не связаны. Поэтому ориентируйтесь на то, чтобы придерживаться и строго выполнять все требования контракта 2009 года, безусловно», - добавил он.

Читайте такжеРоссийский бред «под газом»

В свою очередь, Миллер напомнил, что с 1 апреля действует новая цена на поставки российского газа в Украину в 247,18 долл. за тыс. куб. м. Это цена с учётом скидки, которая предоставлена правительством РФ за счёт таможенной пошлины.

«Решение принято сроком на три месяца, хотя Украина обращалась с просьбой предоставить скидку на более длительный период», - сказал Миллер.

По его словам, решение о трёхмесячном сроке связано с тем, что в настоящее время наблюдается очень высокая волатильность на рынке газа.

«Мы понимаем, что те тенденции, которые на сегодняшний день складываются на нефтяном рынке, могут и резко поменяться и в принципе могут ещё больше усугубиться с точки зрения снижения. Такие риски существуют, поэтому решение о размере скидки в конечном итоге может быть принято только в привязке к реальному уровню цены, который будет складываться через квартал. В противном случае есть риски того, что цена на поставки газа в Украину будет ниже, чем цена спота, и значительно ниже уровня цен стран – соседей Украины», - сказал Миллер.

Он также напомнил, что «Газпром» отказался от «принципа бери или плати» в отношении Украины. С этим решением согласился также Путин.

«Я согласен, имея в виду сложное положение в украинской экономике, – нужно пойти партнёрам навстречу. И ещё один момент: нужно обеспечить бесперебойную поставку всем партнёрам, в том числе и на юго-восток Украины», - заявил Путин.

Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» подписали дополнительное соглашение к контракту на поставку газа, согласно которому действие «зимнего пакета» продлено до конца июня 2015 года.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» не будет требовать оплаты штрафов по правилу «бери или плати» за поставки газа во II квартале 2015 года, хотя ранее глава Минэнерго Российской Федерации Александр Новак утверждал, что Россия намерена поставлять с 1 апреля газ Украине по принципу «бери или плати», который заложен в контракте 2009 года.

1 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление от 31 марта №295 о предоставлении Украине скидки на газ во втором квартале этого года в размере экспортной пошлины, но не более 100 долларов за тысячу кубометров.