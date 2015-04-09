Украина продолжает сокращать импорт газа из ЕС после снижения цены Россией

11:31, 09 апреля 2015
Энергетика
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Поставки газа в Украину из Венгрии и Польши резко сократились.

Украина договорилась с Россией о новой цене на газ / Фото УНИАН

Украина с начала апреля многократно сократила суточные объемы импорта природного газа из Венгрии и Польши после заключения нового контракта между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» с ценой российского топлива на 20-30 долл. ниже европейской.

Как сообщили в госкомпании «Укртрансгаз», по состоянию на 7 апреля суточное поступление газа из Польши и Венгрии составляло 0,904 и 1 тыс. куб. м соответственно. 

«При этом стоит отметить, что импорт природного газа из Словакии проходит в стабильном технологическом режиме - по состоянию на сегодняшнее утро 38 млн куб. м в сутки», - сообщил руководитель пресс-службы «Укртрансгаза» Максим Белявский.

Как известно пропускная способность венгерского газового маршрута для Украины составляет около 16 млн куб. м в сутки, а польского – 4,5 млн кубометров газа в сутки. 

По данным венгерского оператора ГТС, суточные объемы поставок газа в Украину в конце марта составляли от 4,6 млн куб. м до 7,2 млн куб. м. После заключения вечером 1 апреля нового газового контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» импорт «голубого топлива» 2 апреля сократился до 1,909 млн кубометров, а с 3 по 5 апреля составлял почти 0,7 млн кубометров.

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Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» 2 апреля перевел российскому «Газпрому» первый транш в размере 30 млн долл. в качестве предоплаты за поставки природного газа по новому контракту.

Вечером 1 апреля «Нафтогаз» и «Газпром» подписали трехмесячный контракт на поставку российского газа в Украину по цене 248 долл. за тыс. кубометров. По словам министра энергетики Владимира Демчишина, цена европейского газа для Украины на сегодня составляет около 270-280 долл. за тыс. кубометров.

При этом министр заявил, что Украина продолжит закупки газа на европейском рынке, несмотря на снижение цены на российское топливо.

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