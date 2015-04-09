Транзит российского газа через Украину 7 апреля достиг рекорда этого года

Транзит российского газа по территории Украины в Европейский Союз и Молдову 7 апреля 2015 года достиг рекордных с начала текущего года 194,3 млн кубометров.

Согласно оперативным данным госкомпании «Укртрансгаз», транзит газа в Молдову 7 апреля составил 9,46 млн кубометров, а в страны ЕС – 184,84 млн кубометров.

Транзит российского газа по территории Украины 6 апреля составил 188,4 млн куб. м, средний объем транзита газа с 1 по 5 апреля составил около 184 млн кубометров в сутки.

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Как сообщал УНИАН, в начале марта 2015 года российский «Газпром» неожиданно обратился к НАК «Нафтогаз Украины» с заявкой на транзит 174,3 млн куб. м газа, что означало увеличение на 58% всего за сутки.

Транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2014 год упал по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м, достигнув минимума за всю историю газовых отношений России и Украины.