В ЕК прокомментировали намерения Греции присоединиться к "Турецкому потоку"

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сказала пресс-секретарь вице-президента Еврокомиссии по энергетическим вопросам Мароша Шефчовича Анна-Каиса Итконен, комментируя заявление премьер-министра Греции Алексиса Ципраса о заинтересованности Афин в строительстве на своей территории газопровода „Турецкий поток”.

„Что касается объявления российской стороной намерения строить этот газопровод, наши службы сейчас анализируют информацию, которую мы получили, относительно экономической жизнеспособности, регуляторного и законодательного соответствия этих планов и возможные последствия. В любом случае Комиссия ожидает, что все стороны будут уважать и выполнять соответствующее законодательство, включая, например, свободный доступ и государственные закупки”, - заявила она.

При этом Итконен подчеркнула, что по состоянию на сегодня „это только разговоры”. „На этом этапе для нас будет преждевременно давать какие-либо комментарии”, - отметила спикер.

Вместе с тем представитель ЕК отметила, что Брюссель также ожидает выполнения обязательств в рамках уже существующих контрактов.

Отвечая на вопрос, нарушили ли европейское единство Греция и Венгрия, которые подписали декларацию относительно «Турецкого потока», Итконен напомнила, что во встрече в Будапеште принимали участие пять стран, которые подписали декларацию о сотрудничестве в энергетической сфере: Венгрия, Греция, Македония, Сербия и Турция. „ЕК была приглашена на эту встречу в качестве наблюдателя, где мы приняли участие на техническом уровне экспертов. Нам известно об этом, и мы также приняли к сведению (подписанную) декларацию. Наша позиция заключается в том, что диверсификация поставок ресурсов в регион имеет ключевую важность”, - подчеркнула она.

Итконен указала, что именно диверсификация поставок была провозглашена в энергетической стратегии ЕС, которая была утверждена главами государств в прошлом месяце. „Учитывая, что этот регион остается очень важным для ЕК, мы инициировали создание высокого уровня рабочей группы по вопросам газового соединения Центральной и Юго-Восточной Европы, которая заседала в начале этого года. Работа сейчас продолжается в подгруппах на техническом уровне, и следующая встреча на высоком уровне состоится в Хорватии в июне”, - сообщила спикер.

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Как сообщал УНИАН, в январе в «Газпроме» заявили о планах перенаправить транзит газа в страны ЕС из Украины в Турцию при помощи нового газопровода, который планируется построить вместо «Южного потока».