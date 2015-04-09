ВР приняла закон о рынке природного газа

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 290 народных депутатов из 351, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом определяются «правовые принципы функционирования рынка природного газа Украины, основанного на принципах свободной конкуренции, надлежащей защиты прав потребителей и безопасности поставок природного газа, а также способного к интеграции с рынками газа государств - сторон Энергетического сообщества, в том числе путем создания региональных рынков природного газа».

В соответствии с документом, рынок природного газа функционирует на основе свободной добросовестной конкуренции, за исключением деятельности субъектов естественных монополий, и на принципах, в частности, обеспечения высокого уровня защиты прав и интересов потребителей природного газа, в том числе обеспечения первоочередного интереса безопасности поставок природного газа, в том числе путем диверсификации источников поступления природного газа; свободного выбора поставщика природного газа; равенства прав на ввоз и вывоз природного газа на/с территории Украины; невмешательство государства в функционирование рынка за исключением случаев, когда это необходимо для устранения недостатков рынка или обеспечения других общественных интересов, и при условии, что такое вмешательство осуществляется минимально достаточным способом.

Государственное регулирование рынка природного газа осуществляет Регулятор в пределах полномочий, определенных этим законом и другими актами законодательства.

Читайте такжеЯценюк: Украина ждет политических решений от Евросоюза и США в отношении ГТС

К компетенции регулятора на рынке природного газа относятся, в частности, выдача лицензий на право осуществления видов деятельности на рынке природного газа, подлежащих лицензированию, с учетом положений статьи 9 этого закона и надзор за соблюдением лицензионных условий лицензиатами; принятие решения о сертификации операторов газотранспортных систем или отказе в сертификации.

Устанавливается, что цены на рынке природного газа, которые регулируются государством (в частности тарифы на услуги транспортировки, распределение, хранение (закачки, отбора) газа и услуги установки LNG, а также другие платежи, связанные с доступом к газотранспортным и газораспределительным системам, газохранилищам и установкам LNG или присоединением к газотранспортной или газораспределительной системе) должны быть: недискриминационными, прозрачными, установленными с учетом требований целостности газотранспортной системы, исходя из экономически обоснованных и прозрачных расходов соответствующего субъекта рынка природного газа и с учетом надлежащего уровня рентабельности, а также, где это возможно, установленными с учетом сопоставления с показателями аналогичных категорий регулируемых цен, установленных Регулятором для других субъектов рынка природного газа, или действующих на рынках природного газа других государств.

В то же время тарифы на услуги транспортировки, распределения, хранения (закачка, отбора) газа и услуги установки LNG должны способствовать эффективной торговле природным газом и развитию конкуренции на рынке природного газа, не допускать перекрестного субсидирования между заказчиками, а также создавать экономические стимулы для осуществления инвестиций и поддержки в надлежащем состоянии газотранспортных и газораспределительных систем, газохранилищ, установки LNG и улучшения взаимодействия и сообщение между ними.

Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в нефтегазовой отрасли, разрабатывает и по результатам консультаций с субъектами рынка природного газа, представителями потребителей (в том числе бытовых потребителей) и по согласованию с Регулятором утверждает национальный план действий, который является обязательным для выполнения всеми субъектами рынка природного газа.

Национальный план действий определяет меры по устранению или уменьшению общего негативного воздействия кризисной ситуации.

Читайте такжеНафтогаз до 2018 года должен погасить полмиллиарда долларов внешних кредитов

До 1 сентября каждого года центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в нефтегазовой отрасли, обеспечивает обновление национального плана действий на следующий календарный год и обнародует его путем размещения на своем веб-сайте.

Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности на рынке природного газа, связанной с его транспортировкой, распределением, хранением, предоставлением услуг установки LNG, поставкой природного газа, утверждаются Регулятором после консультаций с Секретариатом Энергетического сообщества.

Поставщики природного газа, на которых возложены специальные обязанности, и их структурные подразделения в двухмесячный срок заключают с потребителями новые договоры (дополнительные соглашения) с указанием соответствующего текущего счета со специальным режимом использования для зачисления средств, поступающих за потребленный природный газ, исключительно на такой счет.

Потребители оплачивают стоимость потребленного ими природного газа путем перечисления средств исключительно на текущий счет со специальным режимом использования для зачисления средств, поступающих за потребленный природный газ, открытый в учреждениях уполномоченного банка поставщиками природного газа, на которых возложены специальные обязанности, и их структурными подразделениями.

Поставка природного газа осуществляется в соответствии с договором, по которому поставщик обязуется поставить потребителю природный газ надлежащего качества и количества и в порядке, предусмотренном договором, а потребитель обязуется оплачивать принятый природный газ в размере, сроки и порядке, предусмотренные договором. Качество и другие физико-химические характеристики природного газа определяются в соответствии с установленными стандартами и нормативно-правовыми актами.

Читайте такжеЯценюк хочет, чтобы Фирташ и Левочкин платили за пользование газораспределительными сетямиПоставка природного газа осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, за исключением случаев, предусмотренных данным законом.

Оператор газораспределительной системы отвечает за надежную и безопасную эксплуатацию, поддержку в надлежащем состоянии и развитие (включая новое строительство и реконструкцию) газораспределительной системы, которой он пользуется на законных основаниях.

Газораспределительные системы, владельцем которых является государство, не могут находиться в пользовании оператора газораспределительной системы на праве хозяйственного ведения, кроме случаев принадлежности такого оператора к субъектам хозяйствования государственного сектора экономики.