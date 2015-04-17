Украина должна противостоять информатаке России в борьбе за энергонезависимость – эксперт

Об этом на пресс-конференции сказала директор по информационной поддержке и взаимодействию со СМИ и общественностью Ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная.

«Массовые публикации в СМИ на самом деле не отражают действительность, а сеют панику и спекулируют на страхах украинского народа, который пережил Чернобыльскую катастрофу», - сказала Кошарная.

Она отметила, что под резкую и необоснованную критику попадают проекты по снижению зависимости украинской атомной энергетики от России, которая даже через свое Министерство иностранных дел пытается таким образом их остановить.

«МИД ни одной страны мира никогда не комментирует инженерные вопросы, которые полностью находятся в ведении эксплуатирующей организации и национального органа регулирования ядерной радиационной безопасности», - отметила Кошарна.

По словам Кошарной, Украина в 2014 году начала активную подготовку к реализации проектов в атомной энергетике, которые не выгодны России, но позволяют увеличить украинскую энергонезависимость.

«РФ борется за украинский ядерный рынок, который только по свежему ядерному топливу и услугам отработавшего ядерного топлива с АЭС оценивается в 800 млн долл. И это не говоря о закупке оборудования и деталей, которые нужны для модернизации украинских АЭС», - сказала Кошарная.

Как отметила эксперт, это касается расширения возможности поставок ядерного топлива для отечественных АЭС от американско-японской компании Westinghouse, строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива, которое позволит экономить ежегодно около 200 млн долл. за временный вывоз отработавшего топлива в Россию, а также программ по импортозамещению.

Представитель ассоциации «Украинский ядерный форум» отметила, что при реализации этих проектов Украина будет постоянно подвергаться прямой или косвенной информатаке со стороны России, поэтому властям необходимо не давать обществу поддаваться на провокации и продолжать снижать зависимость АЭС от российского топлива и технологий.

При этом Кошарная призвала представителей СМИ обращаться в первую очередь за информацией к эксплуатирующей организации – «Энергоатому» и государственному регулятору, которые подробно и объективно разъяснят все возникшие вопросы, поскольку именно они заинтересованы в безопасной работе украинской атомной энергетики.

Как сообщал УНИАН, Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» в начале апреля намеревалась сообщить в Службу безопасности Украины о распространении некоторыми украинскими средствами массовой информации недостоверных публикаций относительно строительства хранилища отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в Чернобыльской зоне отчуждения.

В компании отмечали, что 31 марта некоторые СМИ распространили информацию, которой запугивают киевлян, относительно строительства хранилища ОЯТ в зоне отчуждения ЧАЭС, где уже работает одно и строится второе такое хранилище. При этом медиа полностью проигнорировали все позиции «за» и любую информацию о технической сути проекта.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.