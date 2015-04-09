Депутаты внесли изменения в Бюджетный кодекс по поводу энергомодернизации

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 241 из 315 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что распорядители бюджетных средств, в оперативном управлении или хозяйственном ведении которых находятся здания, имеют право принимать долгосрочные обязательства по энергосервису на основании существенных условий договора энергосервиса, утвержденных Министерством финансов Украины (относительно зданий государственной собственности), Верховной Радой Автономной Республики Крым, соответствующим местным советом (относительно зданий коммунальной собственности).

Объем расходов на оплату энергосервиса на соответствующий бюджетный период устанавливается законом о государственном бюджете Украины (решением о местном бюджете) в пределах бюджетных назначений соответствующего главного распорядителя бюджетных средств в сумме, определенной по условиям договора энергосервиса, в рамках сокращения расходов на оплату коммунальных услуг и энергоносителей, в отношении которых осуществляется энергосервис, относительно суммы расходов, необходимой для оплаты среднегодового объема потребления таких коммунальных услуг и энергоносителей за последних три года, предшествующих году внедрения энергосервиса.

Указанный объем расходов определяется исходя из цен (тарифов), ожидаемых в бюджетном периоде, на который устанавливаются бюджетные назначения.

Если в отчетном периоде фактическое сокращение указанных расходов меньше запланированного, согласно условиям договора, распорядитель бюджетных средств обеспечивает перераспределение бюджетных ассигнований для увеличения расходов на оплату коммунальных услуг и энергоносителей за счет уменьшения расходов на оплату энергосервиса на сумму разницы между фактическим и запланированным уменьшением указанных расходов.

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В случае, если сокращение указанных расходов в отчетном периоде превышает запланированное, распорядитель бюджетных средств: обеспечивает перераспределение бюджетных ассигнований для увеличения расходов на оплату энергосервиса и/или других расходов в пропорциях, определенных договором энергосервиса, за счет уменьшения расходов на оплату коммунальных услуг и энергоносителей; подает в установленном порядке для подготовки предложения о внесении изменений в закон о государственном бюджете соответствующему главному распорядителю бюджетных средств по сокращению бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг и энергоносителей на остаток разницы между фактическим и запланированным уменьшением указанных расходов после перераспределения, осуществленного в соответствии с данным законом.

Долгосрочное обязательство по энергосервису на основании документального подтверждения в установленном порядке сокращения объемов потребления коммунальных услуг и энергоносителей и расходов на их оплату за отчетный период (по сравнению с такими объемами (расходами), которые были потреблены (осуществлены) при отсутствии энергосервиса) приобретает статус бюджетного обязательства в сумме, определенной в соответствии с условиями договора энергосервиса исходя из цен (тарифов), действующих в периоде, за который осуществляется расчет, в пределах фактического сокращения таких расходов.

Кабинет министров Украины, Совет министров Автономной Республики Крым, местные государственные администрации, исполнительные органы соответствующих местных советов включают в программы энергосбережения показатели сокращения главными распорядителями бюджетных средств объемов потребления коммунальных услуг и энергоносителей за счет осуществления энергосберегающих мероприятий в пределах поступлений соответствующего бюджета, а также выполнения энергосервиса.