Яценюк рассказал об успехах в борьбе с олигархами на рынке природного газа

Накануне голосования глава правительства Украины Арсений Яценюк обратился в парламент относительно принятия соответствующего закона. Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Яценюк напомнил, что практически все газораспределительные сети в стране находятся в государственной собственности, в то же время, несколько состоятельных граждан бесплатно их используют.

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«Парламент проголосовал один из основных законов на энергетическом рынке страны, - подчеркнул Яценюк по результатам принятия Закона Верховной Радой. - Десять лет не могли проголосовать, и наконец сегодня мы деолигархизировали и демонополизировали рынок природного газа в стране».

Закон о рынке природного газа предусматривает право пользования государственными газораспределительными сетями исключительно на платной основе.