Коболев обсудит с НАТО энергетическую безопасность

В Брюсселе в пятницу, 10 апреля, состоится заседание Комиссии Украина-НАТО, на котором будет обсуждаться энергетическая безопасность.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в Миссии Украины при НАТО.

Читайте такжеКоболев ожидает окончательного решения газового спора Украины и РФ в начале 2016 года

Ожидается, что участие в заседании, которое пройдет на уровне заместителей постоянных представителей, примет председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Тема заседания - проблематика энергетической безопасности Украины.