Коболев обсудит с НАТО энергетическую безопасность
08:53, 10 апреля 2015Энергетика
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Заседание Комиссии Украина-НАТО состоится в Брюсселе в пятницу, 10 апреля
Заседание пройдет на уровне заместителей постоянных представителей / mil.gov.ua
В Брюсселе в пятницу, 10 апреля, состоится заседание Комиссии Украина-НАТО, на котором будет обсуждаться энергетическая безопасность.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в Миссии Украины при НАТО.
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Ожидается, что участие в заседании, которое пройдет на уровне заместителей постоянных представителей, примет председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Тема заседания - проблематика энергетической безопасности Украины.
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