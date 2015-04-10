Чернобыльскую АЭС официально снимают с эксплуатации
Окончательное закрытие энергоблоков Чернобыльской АЭС будет продолжаться до 2028 года
Государственная инспекция ядерного регулирования Украины выдала отдельное разрешение Чернобыльской АЭС на завершение деятельности по прекращению эксплуатации первых трех энергоблоков, уцелевших после аварии 1986 года, что означает официальный переход к этапу снятия данных блоков с эксплуатации, который продлится до 2028 года, говорится в сообщении пресс-службы станции.
«Разрешение выдано согласно условиям государственной лицензии на СЭ № 000040 от 22 марта 2010 г., полученной ГСП ЧАЭС на основании утвержденного Проекта этапа окончательного закрытия и консервации (ОзиК)», - говорится в сообщении.
Главным и необходимым условием получения такого разрешения, как отметили на станции, является признание органом государственного регулирования значительного прогресса планирования процесса снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и успешная работа по освобождению блоков станции от отработавшего ядерного топлива и помещение его в специальное хранилище для безопасного хранения – ХОЯТ-1.
«Первым этапом снятия с эксплуатации является этап «Окончательного закрытия и консервации», реализация которого имеет важное значение для безопасности и требует стратегического периода времени реализации (более 10 лет)», - отмечается в сообщении Чернобыльской АЭС.
На станции заверили, что все работы, планируемые к реализации в рамках проектов снятия с эксплуатации, обоснованы с точки зрения безопасности и в целом направлены на защиту населения и окружающей среды.
«При выполнении работ по Проекту на этапе окончательного закрытия и консервации блоков ЧАЭС дополнительное радиационное воздействие на объекты окружающей природной, социальной и техногенной среды будет значительно ниже радиационно-гигиенических регламентов и является приемлемым с точки зрения обеспечения экологической безопасности», - добавили на станции.
Также в сообщении станции отмечается, что процесс снятия с эксплуатации станции окажет положительное влияние на регионы Киевской области, прилегающие к Зоне отчуждения, и г. Славутич, так как выполнение всего комплекса работ будет обеспечивать существенный вклад в социально-экономическое развитие региона, занятость населения и наполнение местных бюджетов.
«Таким образом, это событие касается интересов не только персонала Чернобыльской АЭС, но и персонала обслуживающих ЧАЭС организаций и жителей Славутича», - подчеркивается в сообщении.
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Справка УНИАН. На этапе окончательного закрытия и консервации энергоблоков Чернобыльской АЭС, который будет продолжаться до 2028 года, деятельность в основном будет касаться реакторов, контуров многократной принудительной циркуляции и смежного оборудования блоков 1, 2 и 3 Чернобыльской АЭС. Бывшие энергоблоки планируется перевести в качественно новое состояние, которое характеризуется более высоким уровнем безопасности с минимальным потреблением ресурсов в режиме длительного хранения. Планируемые работы должны решить следующие основные задачи:
1. Демонтаж внешних относительно ядерного реактора систем и элементов установок, которые не влияют на безопасность и не нужны для выполнения работ на последующих этапах.
2. Укрепление барьеров, предотвращающих распространение радиоактивных веществ в окружающую среду.
3. Надежная консервация частей установок, которые не демонтируются.
4. Создание условий для обеспечения временного контролируемого хранения радиоактивных материалов.