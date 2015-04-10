Чернобыльскую АЭС официально снимают с эксплуатации

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины выдала отдельное разрешение Чернобыльской АЭС на завершение деятельности по прекращению эксплуатации первых трех энергоблоков, уцелевших после аварии 1986 года, что означает официальный переход к этапу снятия данных блоков с эксплуатации, который продлится до 2028 года, говорится в сообщении пресс-службы станции.

«Разрешение выдано согласно условиям государственной лицензии на СЭ № 000040 от 22 марта 2010 г., полученной ГСП ЧАЭС на основании утвержденного Проекта этапа окончательного закрытия и консервации (ОзиК)», - говорится в сообщении.

Главным и необходимым условием получения такого разрешения, как отметили на станции, является признание органом государственного регулирования значительного прогресса планирования процесса снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и успешная работа по освобождению блоков станции от отработавшего ядерного топлива и помещение его в специальное хранилище для безопасного хранения – ХОЯТ-1.

«Первым этапом снятия с эксплуатации является этап «Окончательного закрытия и консервации», реализация которого имеет важное значение для безопасности и требует стратегического периода времени реализации (более 10 лет)», - отмечается в сообщении Чернобыльской АЭС.

На станции заверили, что все работы, планируемые к реализации в рамках проектов снятия с эксплуатации, обоснованы с точки зрения безопасности и в целом направлены на защиту населения и окружающей среды.

«При выполнении работ по Проекту на этапе окончательного закрытия и консервации блоков ЧАЭС дополнительное радиационное воздействие на объекты окружающей природной, социальной и техногенной среды будет значительно ниже радиационно-гигиенических регламентов и является приемлемым с точки зрения обеспечения экологической безопасности», - добавили на станции.

Также в сообщении станции отмечается, что процесс снятия с эксплуатации станции окажет положительное влияние на регионы Киевской области, прилегающие к Зоне отчуждения, и г. Славутич, так как выполнение всего комплекса работ будет обеспечивать существенный вклад в социально-экономическое развитие региона, занятость населения и наполнение местных бюджетов.

«Таким образом, это событие касается интересов не только персонала Чернобыльской АЭС, но и персонала обслуживающих ЧАЭС организаций и жителей Славутича», - подчеркивается в сообщении.

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Справка УНИАН. На этапе окончательного закрытия и консервации энергоблоков Чернобыльской АЭС, который будет продолжаться до 2028 года, деятельность в основном будет касаться реакторов, контуров многократной принудительной циркуляции и смежного оборудования блоков 1, 2 и 3 Чернобыльской АЭС. Бывшие энергоблоки планируется перевести в качественно новое состояние, которое характеризуется более высоким уровнем безопасности с минимальным потреблением ресурсов в режиме длительного хранения. Планируемые работы должны решить следующие основные задачи:

1. Демонтаж внешних относительно ядерного реактора систем и элементов установок, которые не влияют на безопасность и не нужны для выполнения работ на последующих этапах.

2. Укрепление барьеров, предотвращающих распространение радиоактивных веществ в окружающую среду.

3. Надежная консервация частей установок, которые не демонтируются.

4. Создание условий для обеспечения временного контролируемого хранения радиоактивных материалов.