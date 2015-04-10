Украина без оплаты поставила в зону АТО газа на 9 миллиардов - Демчишин

Украина с сентября 2014 года по март 2015 года безоплатно поставила в зону проведения антитеррористической операции на Донбассе природного газа на 9 млрд грн, сказал на Часе правительства в парламенте министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

По словам министра, объем поставок природного газа в зону АТО за указанный период составил 1,5 млрд кубометров по 6000 грн за тыс. куб. м.

Как ранее сообщал УНИАН, в феврале 2015 года «Газпром» заявил о начале прямых поставок газа в зону АТО.

Украина не имеет информации о данном факте, так как на газоизмерительных станциях части оккупированного Донбасса уже продолжительное время не присутствуют представители «Нафогаза».

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Факт прямых поставок «Газпромом» газа на территории, не подконтрольные украинской власти, увеличивает вероятность попадания российского монополиста под санкции ЕС и США.