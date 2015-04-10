Глава Нацкомиссии объяснил, как человек в селе может заплатить рыночную цену за газ

Об этом на часе вопросов к правительству в Верховной Раде рассказал глава Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и комуслуг Дмитрий Вовк, передает «Украинская правда».

Вовк напомнил, что цену на электроэнергию поднимут в пять этапов, а цены на газ будут поднимать в течение двух лет.

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Он пояснил, что Украина подняла цену на газ для промышленности в апреле примерно до 9600 гривен.

"Для населения регулятор установил две цены: 3600 и 7200 гривень. 3600 - это очень сложная цена, потому что это лишь 50% от той, на которую мы ориентировались. Ее будут применять в основном в селах, где используют его больше всего", - рассказал Вовк.

Он пояснил, что этот тариф будет применяться на время отопительного сезона на потребление до 200 кубометров.

"Уже начиная с 201-го кубометра придется платить по 7200 гривень", - объяснил Волк.

"Нам все задают вопрос, как человек в деревне может заплатить такую цену? Очень просто - есть Министерство соцполитики, которое обеспечивает незащищенные слои населения адресными субсидиями", - добавил он.

Вовк сообщил, что НКРЭКУ обязала "все энергопередающие компании разослать в течение апреля-мая заявки на получение субсидий".