Министр энергетики: Украина не поставляет электроэнергию на оккупированный Донбасс

Украина не поставляет электроэнергию на оккупированные российскими террористами регионы Донбасса, а поставки природного газа на сегодня незначительны, сказал на Часе правительства в парламенте министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«На данный момент электрика не поставляется на оккупированные территории», - сказал Демчишин.

В тоже время, относительно поставок НАК «Нафтогазом Украины» природного газа на оккупированные территории министр сказал: «С точки зрения газа, могу сказать, что система открыта, но насколько я знаю, объемы поставок незначительные».

Как ранее сообщал УНИАН, Украина с сентября 2014 года по март 2015 года безоплатно поставила в зону проведения антитеррористической операции на Донбассе природного газа на 9 млрд грн.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины утвердило список электростанций, которые находятся на территориях, подконтрольных пророссийским террористам, для прекращения расчетов с ними.

Согласно документу министерства, в зоне АТО находятся: Старобешевская ТЭС («Донбассэнерго»), Зуевская ТЭС (ДТЭК, бизнесмена Рината Ахметова), Зуевская экспериментальная ТЭЦ, энергоустановки «Донецкого метзавода», «Ясиновского коксохимического завода», «Алчевского коксохимического завода», «Горловского коксохимзавода», «Макеевского метзавода», «Алчевского меткомбината», «Енакиевского метзавода», «Макеевкокса», ТЭЦ ОАО «Силур», энергетические установки концерна «Стирол» (бизнесмена Дмитрия Фирташа), комбината «Каргил» и «ТПК Укрсплав».

Премьер-министр Арсений Яценюк 18 февраля поручил остановить оплату электроэнергии, вырабатываемой на станциях, которые находятся в зоне АТО.