Демчишин объяснил, почему вслед за удешевлением импортного газа не снизятся тарифы

13:14, 10 апреля 2015
Энергетика
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Курсовые колебания пока не позволяют снизить тарифы на газ – министр энергетики

Фото УНИАН

Курсовые колебания пока не позволяют вслед за удешевлением импортного топлива снизить тарифы на природный газ для населения и промышленности, сказал на Часе правительства в парламенте министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«По мере уменьшения стоимости газа ниже 250 долл. мы будем иметь возможность пересмотреть, но, к сожалению, курс валют на сегодня больше, чем 21,70, и это не дает возможности понизить стоимость газа в полной мере. То есть экономия на импортном газе есть, но она компенсируется, в большей мере, курсовой разницей», - сказал Демчишин. 

По словам министра, тарифы на газ формировались в момент, когда курс гривны был 21,70 грн за долл., а стоимость импортного газа составляла около 300-305 долл. за тыс. кубометров. 

Как ранее сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров топлива.

Повышение тарифов на газ для всех категория потребителей в среднем составило 285%. 

Вечером 1 апреля «Нафтогаз» и «Газпром» подписали трехмесячный контракт на поставку российского газа в Украину по цене 248 долл. за тыс. кубометров. По словам министра энергетики Владимира Демчишина, цена европейского газа для Украины на сегодня составляет около 270-280 долл. за тыс. кубометров.

При этом министр заявил, что Украина продолжит закупки газа на европейском рынке, несмотря на снижение цены на российское топливо.

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