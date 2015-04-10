Очередные газовые переговоры пройдут на день раньше - 13 апреля

Следующий раунд переговоров с участием Украины, России и ЕС, который пройдет в Берлине, перенесен со вторника,14 апреля, на понедельник, 13 апреля.

Об этом в пятницу в Брюсселе журналистам сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передает собственный корреспондент УНИАН.

По его словам, дата перенесена по просьбе российской стороны.

"Мы ожидаем проведения нового раунда трехсторонних переговоров в отношении продолжения «зимнего пакета» в следующий понедельник в Берлине. Мы надеемся обсудить пакет на 12 месяцев, который покроет лето и предстоящую зиму в плане условий поставок российского газа", - сказал глава «Нафтогаза».

Коболев надеется, что в результате этих переговоров будет достигнуто соглашение, аналогичное тому, которое было достигнуто раньше (так называемый «зимний пакет»).

При этом он высказался за скорейшее подписание такого документа, до июля, однако воздержался от предположений, когда именно могут быть достигнуты договоренности. "Конечно, мы бы приветствовали подписание раньше, чем в июле, но сложно предвидеть, как долго будут продолжаться переговоры с российской стороной", - подчеркнул Коболев.

Как ранее сообщал УНИАН, вечером 1 апреля НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» подписали трехмесячный контракт на поставку российского газа в Украину по цене 248 долл. за тыс. кубометров. По словам министра энергетики Украины Владимира Демчишина, цена европейского газа для Украины на сегодня составляет около 270-280 долл. за тыс. кубометров.

При этом министр заявил, что Украина продолжит закупки газа на европейском рынке, несмотря на снижение цены на российское топливо.

На очередных трехсторонних переговорах в Берлине Украина хочет договориться с «Газпромом» о продлении «зимнего пакета» до весны 2016 года.