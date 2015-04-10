Суд продолжит 15 апреля рассмотрение иска к Госгеонедр о передаче газового месторождения частной компании

«Суд объявляет перерыв в данном деле для подготовки к судебным дебатам. Следующее рассмотрение дела состоится 15 апреля в 15.00», - сказал судья Константин Кобылянский во время очередного заседания 9 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе очередного заседания судьи выслушали представителей всех заинтересованных сторон и приняли от них дополнительные документы.

Ранее в «Надра Украины» сообщали, что «Нафтогазрембуд-1» хочет обязать в судебном порядке Госгеонедр признать получение компанией специального разрешения на пользование недрами Тынивского газового месторождения.

Как сообщал УНИАН, по информации «Надра Украины» окружной админсуд на заседании 31 марта не принимал во внимание ходатайство дочернего предприятия «Нафтогазрембуд-1» об истребовании документов. Кроме того, 7 апреля отклонил ходатайство о приостановке судебного производства, поскольку параллельно рассматривается другой иск дочернего предприятия по признанию противоправным и отмене решения Львовского облсовета о согласовании выдачи спецразрешения компании «Нафтогазрембуд-1».

Справка УНИАН. "Захидукргеология" единственное в отрасли многопрофильное предприятие, осуществляющее весь комплекс геологоразведочных работ на все виды полезных ископаемых.

Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

В начале 2014 года «Надра Украины» через суды вернула в свою собственность все долевые участия в Сахалинском газовом месторождении (Харьковская обл.), которые в период 2010-2013 годов были неправомерно отчуждены в пользу компании «Голден Деррик» связанной с окружением экс-президента Виктора Януковича.