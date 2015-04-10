Нафтогаз хочет привлечь 1,5 миллиарда долларов для закачки газа летом

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о необходимости привлечения иностранного капитала в размере 1,5 млрд долларов для закачки газа в ПГХ в летний период.

Об этом он сказал в пятницу в Брюсселе по окончании участия в заседании Комиссии Украина-НАТО, передает собственный корреспондент УНИАН.

По его словам, «Нафтогазу» необходимо финансирование, которое покроет около 6 млрд куб. м газа.

"Это более-менее коммерческая сделка. Мы будем обсуждать с Европейской комиссией возможности оказания помощи. Если посмотреть на текущие цены, то это составит приблизительно 1,5 млрд долларов", - сказал Коболев.

Глава «Нафтогаза» считает, что это финансирование может быть привлечено от зарубежных банков, международных институций, а также компаний.

Он пояснил, что это финансирование является "коммерчески направленной сделкой", так как летом можно закупить газ по более низкой цене и продавать потом по более высокой.

Читайте такжеВР приняла закон о рынке природного газа

Как сообщал УНИАН, Украина, завершая отопительный сезон, 30 марта прекратила отбор природного газа из подземных хранилищ, в которых оставалось около 7,7 млрд кубометров топлива. До следующего отопительного около 7 месяцев, и, по различным оценкам, Украине необходимо накопить около 17 млрд куб. м газа.

Вечером 1 апреля «Нафтогаз» и «Газпром» подписали трехмесячный контракт на поставку российского газа в Украину по цене 248 долл. за тыс. кубометров. По словам министра энергетики Владимира Демчишина, цена европейского газа для Украины на сегодня составляет около 270-280 долл. за тыс. кубометров.

При этом министр заявил, что Украина продолжит закупки газа на европейском рынке, несмотря на снижение цены на российское топливо.