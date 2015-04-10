Украина готова привлечь третью сторону к решению вопроса о поставках газа на Донбасс

Киев приветствует привлечение третьей стороны для разрешения спора об оплате за российский газ на подконтрольные боевикам территории Донбасса.

Об этом в пятницу в Брюсселе по окончании участия в заседании Комиссии Украина-НАТО, которое прошло в штаб-квартире альянса на уровне заместителей постоянных представителей, сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН.

"Сложно предвидеть, что случится там (в разрешении этого спора), потому что поставлять туда газ было односторонним решением «Газпрома». Мы слышали позицию российской стороны, что они могут рассматривать возможности обращения в суд. Это их право. Привлечение третьей стороны, чтобы вынести решение, кто и за что должен платить, очень приветствуется", - заявил он.

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При этом Коболев подчеркнул, что и «Нафтогаз» продолжает осуществлять поставки газа на подконтрольные боевикам территории. "Мы считаем и можем это доказать, что этот конфликт не был создан украинской стороной", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, по информации министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, Украина с сентября 2014 года по март 2015 года безоплатно поставила в зону проведения антитеррористической операции на Донбассе природного газа на 9 млрд грн. По словам министра, объем поставок природного газа в зону АТО за указанный период составил 1,5 млрд кубометров по 6000 грн за тыс. куб. м.