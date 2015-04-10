Глава Нафтогаза считает, что принцип "бери или плати" давно устарел

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что принцип "бери или плати" не должен присутствовать в будущих договоренностях с российским «Газпромом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в пятницу в Брюсселе журналистам по окончании участия в заседании Комиссии Украина-НАТО.

"Мы надеемся, что в будущем пакете мы сможем договориться, что это будет опять отменено", - обозначил позицию украинской стороны Коболев.

По его словам, старый контракт, в котором был предусмотрен этот принцип, "далек от обычных рыночных стандартов".

"Это не имеет экономического смысла, как это было двадцать лет назад", - подчеркнул глава «Нафтогаза».

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Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» подписали дополнительное соглашение к контракту на поставку газа, согласно которому действие «зимнего пакета» продлено до конца июня 2015 года.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» не будет требовать оплаты штрафов по правилу «бери или плати» за поставки газа во II квартале 2015 года, хотя ранее глава Минэнерго Российской Федерации Александр Новак утверждал, что Россия намерена поставлять с 1 апреля газ Украине по принципу «бери или плати», который заложен в контракте 2009 года.

1 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление от 31 марта №295 о предоставлении Украине скидки на газ во втором квартале этого года в размере экспортной пошлины, но не более 100 долларов за тысячу кубометров.