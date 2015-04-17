«Энергоатом» увеличил доход от реализации электроэнергии на 39%

Расчеты «Оптового рынка электроэнергии» за отпущенную «Энергоатомом» электроэнергию за январь-март составили 6,327 млрд грн, что составляет 72,3%.

Также в отчете отмечается, что задолженность госпредприятия «Энергорынок», оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед «Энергоатомом», с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии, составляет 8,677 млрд грн.

Выработка электроэнергии компанией за январь-март 2015 года сохранилась на уровне января-марта 2014 года - 23,8 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 апреля повысила тариф на отпуск электроэнергии для «Энергоатома» на 31,5%, - до 42,21 коп. за кВт/ч с 32,11 коп. за кВт/ч.

«Энергоатом» в 2014 году увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению с 2013 годом на 34,9% - до 27,794 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

«Энергоатом» по итогам 2013 года увеличил чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 31% - до 4,076 млрд грн с 3,106 млрд грн.