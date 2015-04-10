Еврокомиссия: газовой встречи Украины, России и ЕС в Берлине не будет

В Европейской комиссии говорят, что следующий раунд трехсторонних переговоров Украины, России и ЕС по спорным газовым вопросам, который должен был состояться в Берлине 14 апреля, перенесен.

Как передает собственный корреспондент агентства УНИАН, вместо этого стороны встретятся на техническом уровне на следующей неделе в Брюсселе, сообщила в пятницу пресс-служба ЕК.

Кроме того, вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шевчович приветствовал прогресс, достигнутый Россией и Украиной по состоянию на сегодняшний день, особенно в отношении продления «зимнего пакета» в части скидки и неприменения принципа "бери или плати" до конца июня. "Я уверен, что эксперты подготовят основу для следующей встречи на политическом уровне, которая состоится в апреле", - сказал он.

В ЕК отметили, что в связи с тем, что не все технические вопросы на экспертном уровне нашли свое разрешение, трехсторонние переговоры на экспертном уровне продолжатся на следующей неделе в Брюсселе с целью подготовки следующей трехсторонней встречи на политическом уровне.

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Как сообщал УНИАН, глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что следующий раунд переговоров с участием Украины, России и ЕС, который пройдет в Берлине, перенесен со вторника,14 апреля, на понедельник, 13 апреля.

На очередных трехсторонних переговорах в Берлине Украина хочет договориться с «Газпромом» о продлении «зимнего пакета» до весны 2016 года.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» подписали дополнительное соглашение к контракту на поставку газа, согласно которому действие «зимнего пакета» продлено до конца июня 2015 года.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» не будет требовать оплаты штрафов по правилу «бери или плати» за поставки газа во II квартале 2015 года, хотя ранее глава Минэнерго Российской Федерации Александр Новак утверждал, что Россия намерена поставлять с 1 апреля газ Украине по принципу «бери или плати», который заложен в контракте 2009 года.

1 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление от 31 марта №295 о предоставлении Украине скидки на газ во втором квартале этого года в размере экспортной пошлины, но не более 100 долларов за тысячу кубометров.