"Укрнафта" выполнила обязательства по уплате 1,779 миллиарда гривень дивидендов "Нафтогазу" за 2011-2013 годы

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта» выполнила обязательства, связанные с выплатой дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011-2013 годах в размере 1,779 млрд гривень, приходящихся на долю акций «Нафтогаза» в «Укрнафте».

Это подтверждается содержанием официального письма "Укрнафты" , адресованного «Нафтогазу Украины».

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«Публичное акционерное общество «Укрнафта» выполнило обязательства, связанные с выплатой 1 779 624 775,36 грн дивидендов Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011-2013 годах, - сказано в документе.

При этом в письме отмечается, что денежные обязательства «Нафтогаза Украины» перед «Укрнафтой» по возмещению вреда, причиненного Обществу в результате противоправного завладения и распоряжения природным газом, добытым в январе-феврале 2008 года, составили 2, 66 млрд грн.

«Указанный факт подтверждается, в том числе, консолидированной аудированной финансовой отчетностью НАК «Нафтогаз Украины» за 2012-2013 годы, размещенной на официальном интернет-сайте компании», - напоминается в письме.

В связи с наличием встречных денежных требований между «Укрнафтой» и «Нафтогазом Украины», обязательства Общества по выплате дивидендов прекращены путем зачета в соответствии со статьей 601 Гражданского кодекса Украины.

«Укрнафта» также сообщила, что в полном объеме выполнила налоговые обязательства, возникшие в связи с выплатой дивидендов.

Как сообщал УНИАН, 30 марта «Нафтогаз Украины» опубликовал аудированную компанией Deloitte&Touche отчетность о результатах деятельности в 2012-2013 годах.

Впервые в отчетности крупнейший энергетический госхолдинг Украины признал, что использовал принадлежащие «Укрнафте» 10 млрд кубометров газа.

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При этом «Нафтогаз» посчитал, что его долг перед «Укрнафтой» за использованный объем газа составляет 3,7 млрд грн.

По мнению экспертов, «Нафтогаз» занизил сумму долга перед «Укрнафтой», поскольку использовать для оценки долга цены, установленные НКРЭКУ, нельзя, так как в 2006-2007 гг. цены на природный газ "Укрнафты" не регулировались, а постановления НКРЭКУ об установлении цен на газ "Укрнафты" в 2008-2011 гг. были отменены в судебном порядке.

Не погасив свой долг, «Нафтогаз» начал требовать от «Укрнафты» уплаты дивидендов в размере 1,8 млрд грн.