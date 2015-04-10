ЕС приветствует принятие Радой закона о рынке природного газа

Соответствующее заявление в пятницу в Брюсселе сделала пресс-секретарь вице-президента Еврокомиссии по вопросам Энергетического Союза Мароша Шевчовича Анна-Каиса Итконен, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

"Это хорошие новости из Украины. Мы приветствуем решение украинского парламента принять законодательство о национальном рынке природного газа, что является значительным из нескольких шагов в сфере реформ, которые недавно сделала Украина", - заявила она.

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Итконен подчеркнула, что этот закон соответствует обязательствам Украины в рамках Энергетического сообщества и соответствует третьему энергетическому пакету ЕС. "Это внесет вклад в мониторинг сектора природного газа, гарантируя рыночные условия и более конкурентную цену. ЕС готов поддержать Украину в быстрой имплементации этого закона и в дальнейших реформах, которые соответствуют обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации, что внесет вклад в увеличение украинской и европейской энергетической безопасности", - подчеркнула пресс-секретарь.

Итконен сказала, что широкие реформы, которые углубляют энергетическую безопасность, являются одним из ключевых приоритетов в сфере реформ, которые согласованы между Украиной и ЕС в рамках Соглашения об ассоциации, и которые важны для дальнейшей политической и экономической стабилизации Украины.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля Верховная Рада Украины приняла предложенный правительством закон «О рынке природного газа» (№2250).