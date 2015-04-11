На Южно-Украинской АЭС отключился генератор
В субботу, 11 апреля, в 14.37 на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС автоматическая электрическая защита отключила генератор.
Об этом сообщает пресс-служба ГП НАЭК "Энергоатом", передает ТСН.
"Предположительно причиной отключения является потеря возбуждения генератора. Реакторная установка энергоблока №3 разгружена до 10% номинальной мощности. Замечания в работе реакторной установки отсутствуют", - говорится в сообщении.
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При этом отмечается, что происшествие не имеет никакой связи с эксплуатацией топлива Westinghouse, а касается исключительно работы электрической части оборудования. Оборудование первого и второго энергоблоков АЭС работает без замечаний в заданном режиме.
Радиационный фон на промплощадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции. Выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.
Ранее УНИАН сообщал, что Чернобыльскую АЭС официально снимают с эксплуатации.