В России заявили об отказе от транзита газа через Украину после 2019 года
Россия с большой вероятностью откажется от транзита газа через Украину после 2019 года, действующий транзитный контракт продлеваться не будет, подтвердил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Только что прозвучало выступление господина Миллера, который сказал, что транзитный контракт с Украиной не будет продлен после 2019 года. Поэтому сейчас все усилия направлены на то, чтобы реализовать строительство газотранспортной инфраструктуры в Турцию, на границу Турции и Греции, и доставку потребителям юго-восточной и Центральной Европы через этот маршрут", — сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос, является ли окончательным решение о прекращении транзита через Украину после окончания срока действующего контракта, сообщает РИА Новости.
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"Контракт (транзитный с Украиной — ред.) действует до конца 2019 года. Строительство новой газотранспортной инфраструктуры направлен в том числе на диверсификацию транзитных рисков, которые складываются. Я думаю, что этот вопрос (отказа от транзита через Украину — ред.) в высокой степени решения", — добавил глава Минэнерго.