В России заявили об отказе от транзита газа через Украину после 2019 года

"Только что прозвучало выступление господина Миллера, который сказал, что транзитный контракт с Украиной не будет продлен после 2019 года. Поэтому сейчас все усилия направлены на то, чтобы реализовать строительство газотранспортной инфраструктуры в Турцию, на границу Турции и Греции, и доставку потребителям юго-восточной и Центральной Европы через этот маршрут", — сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос, является ли окончательным решение о прекращении транзита через Украину после окончания срока действующего контракта, сообщает РИА Новости.

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"Контракт (транзитный с Украиной — ред.) действует до конца 2019 года. Строительство новой газотранспортной инфраструктуры направлен в том числе на диверсификацию транзитных рисков, которые складываются. Я думаю, что этот вопрос (отказа от транзита через Украину — ред.) в высокой степени решения", — добавил глава Минэнерго.